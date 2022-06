WWE | Ricochet difenderà l’Intercontinental Championship contro Ghunter a Smackdown

(Di sabato 4 giugno 2022)è Intercontinental Champion da marzo, quando in una puntata diha sconfitto Sami Zayn conquistando così la cintura. Da allora,ha difesa la cintura in diverse occasioni ma lo ha fatto sempre durante le puntate dello show blu, infatti da quando è campione non ha mai difeso la cintura durante un Premium Live Event. Sfida difficile La WWE tramite i propri profili ha annunciato per la prossima puntata diil match valido perfra il campionee lo sfidante Gunther, i quali sono in contrasto da qualche settimana, da quandoè intervenuto per salvare Drew Gulak dai continui attacchi dello stesso Gunther e del suo alleato Ludwig Kaiser. Da vedere quindi se il regno ...

Annunciata anche la presenza dell'exChampion Bobby Lashley, delle Women's Tag Team Champions Sasha Banks e Naomi, e dell'Intercontinental Champion. I biglietti per le quattro tappe sono ... Universal Championship vsChampionship, Title Unification Match: Roman Reigns (C) vs Brock ... Diversi segmenti annunciati per Smackdown del 10/06 Fans are leaning towards Gunther winning the Intercontinental Championship from Ricochet on next week's SmackDown.