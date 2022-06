Volley, VNL femminile 2022: Usa travolgono il Canada, Brasile a punteggio pieno (Di sabato 4 giugno 2022) Stati Uniti e Brasile continuano a vincere nella Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Nella prima sfida della notte italiana, valevole per la Week 1 della pool di Shreveport-Bossier City (Usa), il Brasile ha battuto 3-1 (25-9, 16-25, 25-18, 25-17) la Repubblica Dominicana, ancora a secco di vittorie. Alle caraibiche non bastano i 17 punti di Paola Pena e i 16 di Caneida Gonzalez, mentre tra le verdeoro spiccano i 20 punti di Kisy Nascimento. Il Brasile rimane dunque in vetta alla classifica a punteggio pieno, con tre partite su tre. Ancora imbattuti anche gli Usa, che superano 3-0 (25-14, 25-22, 25-19) il Canada. Tra le fila statunitensi la migliore marcatrice è Andrea Drews (15 punti), mentre tra le canadesi spicca ancora una ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Stati Uniti econtinuano a vincere nellaNations League (VNL). Nella prima sfida della notte italiana, valevole per la Week 1 della pool di Shreveport-Bossier City (Usa), ilha battuto 3-1 (25-9, 16-25, 25-18, 25-17) la Repubblica Dominicana, ancora a secco di vittorie. Alle caraibiche non bastano i 17 punti di Paola Pena e i 16 di Caneida Gonzalez, mentre tra le verdeoro spiccano i 20 punti di Kisy Nascimento. Ilrimane dunque in vetta alla classifica a, con tre partite su tre. Ancora imbattuti anche gli Usa, che superano 3-0 (25-14, 25-22, 25-19) il. Tra le fila statunitensi la migliore marcatrice è Andrea Drews (15 punti), mentre tra le canadesi spicca ancora una ...

Advertising

sportface2016 : #Volley femminile, #VNL2022: gli #Usa travolgono il Canada, il #Brasile batte la Repubblica Dominicana - ematr_86 : Volley VNL W Risultato Finale NETHERLANDS 0:3 ITALIA [ANKARA] #EstateAzzurra - zazoomblog : LIVE – Italia-Olanda 25-19 25-15 25-15: VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Olanda #25-19 #25-15 #25-15… - ale_garotta : Seconda vittoria consecutiva per l'#Italia ???? nella tappa di Ankara della VNL: la nazionale femminile travolge l’… - ParliamoDiNews : LIVE – Italia-Olanda 25-19 25-15 25-15: VNL femminile 2022 volley in DIRETTA #Italia #3giugno -