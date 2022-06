Volley, VNL femminile 2022: Italia battuta in quattro set dalla Cina (Di sabato 4 giugno 2022) Si chiude con una sconfitta la prima settimana della Volley Nations League femminile 2022 per l’Italia, che ad Ankara è stata battuta dalla Cina con il punteggio di 3-1 (25-13, 20-25, 25-22, 25-18). Una prova comunque più che sufficiente per il giovane gruppo del ct Mazzanti, contro una delle compagini più quotate del torneo. Troppi errori consecutivi nei momenti chiave hanno impedito di giocarsi quanto meno il tiebreak. I 21 punti di Li e i 17 di Gong hanno guidato la Cina alla vittoria, mentre in casa Italia sono da registrare i 23 punti di Alice Degradi e i 19 di Sylvia Nwakalor. VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Si chiude con una sconfitta la prima settimana dellaNations Leagueper l’, che ad Ankara è statacon il punteggio di 3-1 (25-13, 20-25, 25-22, 25-18). Una prova comunque più che sufficiente per il giovane gruppo del ct Mazzanti, contro una delle compagini più quotate del torneo. Troppi errori consecutivi nei momenti chiave hanno impedito di giocarsi quanto meno il tiebreak. I 21 punti di Li e i 17 di Gong hanno guidato laalla vittoria, mentre in casasono da registrare i 23 punti di Alice Degradi e i 19 di Sylvia Nwakalor. VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E ...

