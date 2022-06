Volley | Mazzanti | “Gruppo solito | stiamo crescendo”

(Di sabato 4 giugno 2022) “Abbiamo reagito bene dopo il primo set perso in maniera netta, dopo abbiamo iniziato a giocare come avevamo preparato. Purtroppo abbiamo commesso troppi errori che alla fine ci sono costati caro. Peccato, abbiamo fatto faticare e non poco una Cina che per molto tratti ha giocato una pallavolo davvero molto bella e spettacolare”. Il ct della nazionale azzurra di, Davide, è intervenuto così dopo la sconfitta contro la Cina in Nations League. “Sapevamo che erano forti, ma con un minimo di precisione in più avremmo potuto dire la nostra. Sono comunque molto fiero di quanto fatto da questodi ragazze che ripeto, ha seguito alla lettera il piano partita. Gli errori ci sono costati il match”. “Chiudiamo questa prima settimana di VNL ine con entusiasmo – ha aggiunto -. Abbiamo subito ...

... la VNL 2022 occupa la prima parte della lunga estate delle Nazionali di, che in questo anno ... Davide, campionesse d'Europa in carica, che l'anno scorso si bloccarono sul più bello alle ...... match della prima settimana dellaNations League 2022 femminile. Ad Ankara arriva la seconda sconfitta in quattro incontri per le Azzurre di, che lottano ma cedono in quattro set ... Volley, parte su Sky la Nations League: le 14 azzurre convocate da Mazzanti per Ankara Il ct della nazionale azzurra di volley, Davide Mazzanti, è intervenuto così dopo la sconfitta contro la Cina in Nations League. “Sapevamo che erano forti, ma con un minimo di precisione in più ...Le ragazze di Mazzanti strappano allo squadrone asiatiche il secondo set ma poi cedono di fronte alla superiore caratura tecnica delle asiatiche per 1-3 (13-25; 25-20; 22-25; 18-25) ...