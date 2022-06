Volley | Italia-Cina in tv oggi | canale | orario e diretta streaming VNL femminile 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 4 giugno 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per la Week 1 dellaNations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo le belle vittorie contro Belgio e Olanda, vogliono chiudere in bellezza questa prima settimana del torneo, nonostante le fatica si faccia sentire. Si tratta infatti della terza partita in tre giorni consecutivi per l’e la formazione cinese proverà ad approfittarne per conquistare altri punti importanti in classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00ne di sabato 4 giugno ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ...