Visco | situazione economica è molto incerta

(Di sabato 4 giugno 2022) "Laanche nelle conclusioni finali i due termini che più ho utilizzato sono Ucraina e incertezza. E' sempre difficile fare previsioni e valutazioni. Non è questa la sede in ...

Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, sugli impatti della guerra sull'economia al Festival dell'Economia di Torino. "Laè sicuramente più sfavorevole di quello che ...... come ha sottolineato il monito del governatore della Banca d'Italia Ignazio, che si dia ... La complessità dell'attualeeconomica, ha continuato, non deve portare a contrapposizioni. Il ...Roma, 4 giu. (askanews) - La situazione economica è "molto incerta". I due termini più utilizzati nelle considerazioni finali sono stati "Ucraina e incertezza". Lo ha detto il governatore della Banca ..."La situazione è molto incerta anche nelle conclusioni finali i due termini che più ho utilizzato sono Ucraina e incertezza. E' sempre difficile fare previsioni e valutazioni. Non è questa la sede in ...