Visco “Salario minimo buona cosa ma va studiato bene”

(Di sabato 4 giugno 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Ilse benè una. Ha vari effetti positivi. Il rischio sta nel livello, se è eccessivo può portare a non occupare persone che potrebbero invece voler lavorare al di sotto di quel livello” di remunerazione. Così Ignazio, governatore della Banca d’Italia, intervenendo al Festival Internazionale dell’economia. Ribandendo quanto già detto nei giorni scorsi,spiega come sia “importante non legare alautomatismi che poi ci possono costare. Una piena indicizzazione ai prezzi al consumo, se diventa il modello di riferimento per tutti i salari, tutte le contrattazioni, incorpora direttamente quel meccanismo ...