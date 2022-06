Visco (Bankitalia): «Il salario minimo? Se ben studiato, è una buona cosa. Ma serve aumentare la produttività» (Di sabato 4 giugno 2022) «Il salario minimo? Se ben studiato, è una buona cosa. Ma bisogna aumentare la produttività e crescere di più, perché se si cresce di più i salari crescono». Sono le parole di Ignazio Visco a margine del Festival dell’Economia di Torino. Secondo il governatore di Bankitalia, infatti, «il salario minimo ha vari effetti positivi», ma può avere anche delle ricadute negative. Il punto focale, a detta del governatore, è però un altro: «L’importante – ha sottolineato Visco – è non legare salario minimo ad automatismi che successivamente potrebbero avere un impatto sui costi». Per esemplificare, il governatore ha aggiunto: «Un salario ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) «Il? Se ben, è una. Ma bisognalae crescere di più, perché se si cresce di più i salari crescono». Sono le parole di Ignazioa margine del Festival dell’Economia di Torino. Secondo il governatore di, infatti, «ilha vari effetti positivi», ma può avere anche delle ricadute negative. Il punto focale, a detta del governatore, è però un altro: «L’importante – ha sottolineato– è non legaread automatismi che successivamente potrebbero avere un impatto sui costi». Per esemplificare, il governatore ha aggiunto: «Un...

