Vigorito fermato dai tifosi del Napoli | il video su TikTok è già virale

(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono ore intense per il futuro del Benevento Calcio. Ieri il presidente Oresteha incontrato il sindaco Clemente Mastella tornando sul suo comunicato di dimissioni e chiarendo che iscriverà comunque la squadra al prossimo campionato di serie B. Il patron giallorosso, che non ha preferito rilasciare dichiarazioni ufficiali, è però stato protagonista di undiffuso sudall’account di un tassista napoletano che lo ha stuzzicato sull’acquisto delper sostituire De Laurentiis alla guida del club azzurro. Alla domanda “Confermi di volerlo acquistare?”,è stato al gioco rispondendo ironicamente “Sì sì, confermo”, per poi salutare con un “Forza Benevento e auguri a tutti i napoletani”. L'articolo proviene da ...

