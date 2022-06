VIDEO Mediagol | il Palermo già in Veneto | la giornata rosanero e le ultime da Padova

(Di sabato 4 giugno 2022) Il racconto dellacon l'inviato della redazione di.it, Nicolò Cilluffo, alla vigilia della finale d’andata dei playoff di Serie C, in programma domani allo stadio "Euganeo" alle 21.00

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Padova-Palermo, la conferenza stampa di Oddo alla vigilia della finale playoff - Mediagol : VIDEO Padova-Palermo, la conferenza stampa di Oddo alla vigilia della finale playoff - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Calciomercato Inter, via Bastoni? La reazione dei tifosi nerazzurri sui social - Mediagol : VIDEO Calciomercato Inter, via Bastoni? La reazione dei tifosi nerazzurri sui social - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO, verso Padova-Palermo: guarda la conferenza stampa di mister Baldini -

Mediagol.it

Alle 12.00 sui canali social di Mediagol andrà in onda SportMediagol: il post partita di Palermo-FeralpiSalò 1-0. Analizzeremo il successo della squadra di Silvio Baldini. In studio Noemi Cusano e Giu ...Alle 12.00 sui canali social di Mediagol andrà in onda SportMediagol: il post partita che accompagnerà la stagione agonistica del Palermo ...