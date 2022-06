VIDEO Italia-Germania 1-1: assist Gnonto, Pellegrini gol. Pari Kimmich, le immagini (Di sabato 4 giugno 2022) Una bella Italia costringe la Germania sull'1-1. Un ottimo segnale per Mancini, che ritrova la sua Nazionale dopo il ko con l'Argentina. Esordio per Gnonto, che al 70' regala il vantaggio a Pellegrini con un perfetto cross dalla destro. Le immagini Leggi su mediagol (Di sabato 4 giugno 2022) Una bellacostringe lasull'1-1. Un ottimo segnale per Mancini, che ritrova la sua Nazionale dopo il ko con l'Argentina. Esordio per, che al 70' regala il vantaggio acon un perfetto cross dalla destro. Le

Advertising

Mov5Stelle : Ci siamo battuti in Italia e in Europa per il Green Deal, ci abbiamo messo la faccia, non è uno slogan o qualcosa d… - Mov5Stelle : Se qualcun altro avesse ottenuto per l'Italia 200 miliardi del Recovery Fund avrebbe titoli di giornale ogni giorno… - pdnetwork : Più di 5 milioni di persone in Italia vivono con uno stipendio inferiore a 10mila euro all’anno. Contro il… - terrermine_g8 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai! ???? L'… - SkySport : Italia-Germania, Mancini: 'Tanti giovani bravi, ma la strada è ancora lunga' #SkySport #Mancini #ItaliaGermania -