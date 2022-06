VIDEO Instagram Incontra Messi per strada e impazzisce: le urla di gioia del giornalista (Di sabato 4 giugno 2022) Mentre è in giro con la propria auto, Incontra il bus dell'Argentina con a bordo Leo Messi. Il giornalista Shambattiri di Al Araby Tv impazzisce appena vede la Pulce dal finestrino Leggi su video.gazzetta (Di sabato 4 giugno 2022) Mentre è in giro con la propria auto,il bus dell'Argentina con a bordo Leo. IlShambattiri di Al Araby Tvappena vede la Pulce dal finestrino

Advertising

stanzaselvaggia : I dipendenti di Gianluca Vacchi confezionano un video più ipnotico di quello di Dolce e Gabbana di scuse ai cinesi.… - ItaliaViva : La politica estera è una cosa seria e deve essere fatta da persone serie. Se la si fa per un like in più su Instag… - PereiraEstela37 : RT @gabi_RT2: Juliette para o spotify - TainM7 : RT @UB_Midias: [INSTAGRAM story] Hobi ?? “Is it true/é verdade?~”* Butterfly ?? @BTS_twt - Lourdes54641227 : RT @danielaavantag6: E se non fosse bastato il video di ieri, ecco nuovi scatti su Instagram ...io ferma a questo ,non mi muovo da qui!????… -