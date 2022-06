VIDEO/ Incontri con i giocatori, maglie autografate e… tifosi del Milan premiati... (Di sabato 4 giugno 2022) Il 19esimo titolo ha scatenato gli entusiasmi del popolo rossonero, da Reggio Emilia fino ai luoghi iconici di Milano: il mondo dei fan token ha contribuito a fomentare l'entusiasmo dei tifosi con diverse iniziative e premi esclusivi Leggi su golssip (Di sabato 4 giugno 2022) Il 19esimo titolo ha scatenato gli entusiasmi del popolo rossonero, da Reggio Emilia fino ai luoghi iconici dio: il mondo dei fan token ha contribuito a fomentare l'entusiasmo deicon diverse iniziative e premi esclusivi

Advertising

castell32082033 : RT @berardino: Ma veramente Salvini in Russia è il problema? Non ho dubbi che negli incontri in Ambasciata russa in Italia,esistano monitor… - berardino : Ma veramente Salvini in Russia è il problema? Non ho dubbi che negli incontri in Ambasciata russa in Italia,esistan… - anilorac77_ : RT @anilorac77_: vorrei chiedere un po’ di cose riguardo l’instore perché io vado a quello di domani: come funziona il fatto di farsi le fo… - creditosportivo : ?????? Vi portiamo allo stand ICS di @riminiwellness, dove siamo impegnati in una serie di incontri per illustrare le… - maria2435373737 : RT @anilorac77_: vorrei chiedere un po’ di cose riguardo l’instore perché io vado a quello di domani: come funziona il fatto di farsi le fo… -