Vicenda sextape | Benzema non si presenterà all'appello

Advertising

Karim Benzema rinuncia all'appello sul caso. L'attaccante francese del Real, fresco vincitore della Liga e della Champions, favorito per ... Dopo sei anni si chiude così lache tanto ...... programmato per il 30 giugno e 1 luglio, sul caso. Lo scorso 24 novembre l'attaccante del ... Larisale al 2015 e riguarda il video a luci rosse con protagonisti Valbuena, all'epoca al ...Karim Benzema rinuncia all'appello sul caso sextape. L'attaccante francese del Real, fresco vincitore della Liga e della Champions, favorito per il prossimo Pallone d'oro, ha annunciato che non si pre ...Il fuoriclasse del Real Madrid era stato condannato lo scorso novembre per aver ricattato il compagno di Nazionale Valbuena ...