Viareggio, pedone investito all'alba in Darsena - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 4 giugno 2022) Ambulanza nella notte Grave incidente all'alba in viale Europa , in Darsena a Viareggio dove un pedone è stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 5. Il pedone, ... Leggi su lanazione (Di sabato 4 giugno 2022) Ambulanza nella notte Grave incidente all'in viale Europa , indove unè statoda un'auto. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 5. Il, ...

Advertising

BiciAmici : Pedone travolto per strada è grave in ospedale - QuiNewsVersilia : Pedone travolto per strada è grave in ospedale -

Viareggio, pedone investito all'alba in Darsena - Cronaca - lanazione.it Ambulanza nella notte Grave incidente all'alba in viale Europa , in Darsena a Viareggio dove un pedone è stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 5. Il pedone, un uomo di 36 anni originario del Bangladesh, ha riportato un politrauma ed è ... Viareggio, ambulanza imbottigliata nell'ingorgo sul Vialone - Cronaca - lanazione.it ... tentativi di parcheggio in ogni anfratto, ciclisti che non hanno ancora bene chiaro di dover viaggiare sulla nuova pista, e qualche pedone un po' spaesato sotto il sole cocente. A causa delle corsie ... Qui News Versilia Investito da un’auto, grave 36enne Incidente stradale questa mattina attorno alle 5 su viale Europa a Viareggio, in provincia di Lucca, dove un’auto ha investito un pedone. L’uomo, un 36enne di origini bengalesi, è stato soccorso da un ... Travolto da un'auto all'alba, è gravissimo VIAREGGIO: Il pedone passeggiava nella zona della Darsena quando è stato investito da un'auto guidata da una giovane. Sul posto personale del 118 e polizia ... Ambulanza nella notte Grave incidente all'alba in viale Europa , in Darsena adove unè stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 5. Il, un uomo di 36 anni originario del Bangladesh, ha riportato un politrauma ed è ...... tentativi di parcheggio in ogni anfratto, ciclisti che non hanno ancora bene chiaro di dover viaggiare sulla nuova pista, e qualcheun po' spaesato sotto il sole cocente. A causa delle corsie ... Pedone travolto per strada è grave in ospedale Incidente stradale questa mattina attorno alle 5 su viale Europa a Viareggio, in provincia di Lucca, dove un’auto ha investito un pedone. L’uomo, un 36enne di origini bengalesi, è stato soccorso da un ...VIAREGGIO: Il pedone passeggiava nella zona della Darsena quando è stato investito da un'auto guidata da una giovane. Sul posto personale del 118 e polizia ...