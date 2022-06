Verso il Campania Teatro Festival: lunedì si presenta la quindicesima edizione (Di sabato 4 giugno 2022) Si terrà lunedì 6 giugno alle 15.00 su piattaforma Teams (link: urly.it/3nycr) l’incontro “Verso il Campania Teatro Festival”, durante il quale sarà presentata la quindicesima edizione della kermesse con le specializzande e gli specializzandi del Master in Drammaturgia e Cinematografia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Interverranno Nadia Baldi, Regista e Vicedirettrice Artistica Fondazione Campania dei Festival; Vincenzo Caputo, membro del Consiglio Scientifico del Master di II livello in Drammaturgia e cinematografia e docente di Letteratura italiana; Brunella Fusco, Internazionalizzazione cooperazione culturale e digitalizzazione Fondazione Campania dei ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 giugno 2022) Si terrà6 giugno alle 15.00 su piattaforma Teams (link: urly.it/3nycr) l’incontro “il”, durante il quale saràta ladella kermesse con le specializzande e gli specializzandi del Master in Drammaturgia e Cinematografia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Interverranno Nadia Baldi, Regista e Vicedirettrice Artistica Fondazionedei; Vincenzo Caputo, membro del Consiglio Scientifico del Master di II livello in Drammaturgia e cinematografia e docente di Letteratura italiana; Brunella Fusco, Internazionalizzazione cooperazione culturale e digitalizzazione Fondazionedei ...

