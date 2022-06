Veronica Lario di nuovo insieme a Berlusconi | ecco com’è cambiata

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 4 giugno 2022)e Silviopartecipano ad un evento di famiglia. Immortalati in fotografie in bianco e nero, i due ex celebrano il terzo mese del nipotino Ettore Quinto.ha condiviso anni al fianco di Silvio. La loro storia d’amore ha affrontato svariate tempeste, ma non è sopravvissuta all’ultima. Il divorzio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.