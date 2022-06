Vela, Allianz Regatta 2022: niente podi per l’Italia dopo le prime Medal Race, Boschetti vola in Finale nel kite! (Di sabato 4 giugno 2022) Si è conclusa la quinta e penultima giornata di gara dell’Allianz Regatta 2022, valida anche come seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Vela olimpica in programma tra Almere ed Amsterdam (nei Paesi Bassi), con lo svolgimento delle prime Medal Race in attesa delle Medal Series di domani per IQ Foil e Formula Kite. Purtroppo non sono arrivati podi fino a questo momento per l’Italia, anche se le residue speranze odierne di top3 erano quasi sfumate definitivamente nella giornata di ieri con le ultime regate di flotta. Bel Paese che può comunque sorridere almeno parzialmente per i tre equipaggi tricolori presenti nella Medal Race del 470 misto: 6° posto conclusivo per Benedetta ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Si è conclusa la quinta e penultima giornata di gara dell’, valida anche come seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo diolimpica in programma tra Almere ed Amsterdam (nei Paesi Bassi), con lo svolgimento dellein attesa delleSeries di domani per IQ Foil e Formula Kite. Purtroppo non sono arrivatifino a questo momento per, anche se le residue speranze odierne di top3 erano quasi sfumate definitivamente nella giornata di ieri con le ultime regate di flotta. Bel Paese che può comunque sorridere almeno parzialmente per i tre equipaggi tricolori presenti nelladel 470 misto: 6° posto conclusivo per Benedetta ...

Advertising

federvela : Qui il comunicato ufficiale con tutte le dichiarazioni ?? ?? - PressMareItalia : Ci sarà la #regata di '#consolation' (consolazione) al termine delle fasi #finali per tutti quelli che non raggiung… - Italiavela : Hempel World Cup Allianz Regatta 2022: Kite chiude domenica, domani tutte le altre classi - PressMareWorld : Ci sarà la #regata di 'consolation' (consolazione) al termine delle fasi finali per tutti quelli che non raggiunger… - Zerogradinord : Hempel World Cup Allianz Regatta 2022, la situazione degli italiani in gara -