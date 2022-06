Una vita: Ramon è senza parole dopo l’accaduto (Di sabato 4 giugno 2022) : le anticipazioni per la puntata del 4 giugno; i nuovi arrivati cominciano a farsi conoscere, don Ramon va via di casa. Nuova linfa a livello narrativo per Una vita, che con un nuovo salto temporale ha permesso agli sceneggiatori di portare nuove dinamiche all’interno della soap. Sono passati cinque anni dal grande attentato ad Acaçias, e né Ramon né Felipe sono più gli stessi. Servante sospetta di loro, mentre Ramon prende una decisione drastica (foto: Mediaset Play)Per questo, il Palacios continua costantemente a discutere con Lolita, mentre Felipe è chiuso in casa sotto il controllo dell’infermiere Gerardo; Ramon sembra essere sul piede di guerra con la nuora, mentre Servante sospetta dei nuovi proprietari del ristorante. Una vita, Ramon è ... Leggi su formatonews (Di sabato 4 giugno 2022) : le anticipazioni per la puntata del 4 giugno; i nuovi arrivati cominciano a farsi conoscere, donva via di casa. Nuova linfa a livello narrativo per Una, che con un nuovo salto temporale ha permesso agli sceneggiatori di portare nuove dinamiche all’interno della soap. Sono passati cinque anni dal grande attentato ad Acaçias, e néné Felipe sono più gli stessi. Servante sospetta di loro, mentreprende una decisione drastica (foto: Mediaset Play)Per questo, il Palacios continua costantemente a discutere con Lolita, mentre Felipe è chiuso in casa sotto il controllo dell’infermiere Gerardo;sembra essere sul piede di guerra con la nuora, mentre Servante sospetta dei nuovi proprietari del ristorante. Unaè ...

Advertising

Fedez : LA DOLCE VITA fuori stasera all’una di notte ???????????? - fattoquotidiano : Le storie di chi ha un reddito ma non regge caro bollette e inflazione: “Per me è una tragedia, peggio di due anni… - GassmanGassmann : Ma avendo gli italiani votato per una repubblica parlamentare nel 46,perché siete così ossessionati nel tenerci agg… - 7stellediokuto : RT @bellissima2021: Quando nella vita hai avuto solo male.. hai paura anche di una carezza..??? - Rebeka80721106 : RT @DavLucia: Ed eccoci qui,pronti ad iniziare una nuova giornata Lasciamoci invadere dal respiro della vita,dal sorriso del sole Buon sab… -