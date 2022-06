Una Vita, anticipazioni 5 giugno: Ramòn annuncia a Lolita che vivrà con Felipe. L’avvocato intanto si fa del male da solo (Di sabato 4 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 5 giugno: ecco quali saranno le avventure degli abitanti di Acacias questa domenica. Una Vita, anticipazioni 5 giugno: l’inaugurazione del nuovo ristorante va male All’evento che Inma e Guillermo hanno organizzato per l’apertura del loro ristorante, ci sono anche Rosina, Hortencia ed Alodia, che non apprezzano affatto né com’è arredato il locale né il menù, troppo semplice per come sono abituate. Nonna e nipote correranno ai ripari? Ramòn ha uno spiacevole annuncio per Lolita Ramòn si ripresenta a casa dopo ore. Tuttavia non ha intenzione di far pace con Lolita e le comunica di voler andare a stare da Felipe, che non ha più nessuno dopo la partenza di Gerardo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 4 giugno 2022) Una: ecco quali saranno le avventure degli abitanti di Acacias questa domenica. Una: l’inaugurazione del nuovo ristorante vaAll’evento che Inma e Guillermo hanno organizzato per l’apertura del loro ristorante, ci sono anche Rosina, Hortencia ed Alodia, che non apprezzano affatto né com’è arredato il locale né il menù, troppo semplice per come sono abituate. Nonna e nipote correranno ai ripari?ha uno spiacevole annuncio persi ripresenta a casa dopo ore. Tuttavia non ha intenzione di far pace cone le comunica di voler andare a stare da, che non ha più nessuno dopo la partenza di Gerardo ...

Advertising

GassmanGassmann : Ma avendo gli italiani votato per una repubblica parlamentare nel 46,perché siete così ossessionati nel tenerci agg… - fattoquotidiano : Le storie di chi ha un reddito ma non regge caro bollette e inflazione: “Per me è una tragedia, peggio di due anni… - Fedez : LA DOLCE VITA fuori stasera all’una di notte ???????????? - Pierlui53442630 : @ladoria1 Un maestro,il sorpasso e una vita difficile tanto per citarne due a caso... - marcofeelgood : RT @bellissima2021: Quando nella vita hai avuto solo male.. hai paura anche di una carezza..??? -