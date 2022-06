"Una flotta militare nel Mar Nero": Federico Rampini spiega perché questa Europa non esiste (Di sabato 4 giugno 2022) L'allarme rosso lo suona Federico Rampini, la firma del Corriere della Sera che al centesimo giorno di guerra fa il punto a Tagadà, il programma del pomeriggio di La7 condotto da Tiziana Panella. Al centro del dibattito la crisi economica, l'inflazione, i prezzi che schizzano alle stelle, con il blocco del grano che potrebbe causare carestie a livello globale, E secondo Rampini, il progetto di Vladimir Putin, in sintonia con la Cina di Xi Jinping, è proprio questo. "Un attacco all'Occidente. Bisogna averlo chiaro, così come bisogna capire che Putin e Xi Jinping sono convinti che noi non ci difenderemo fino all'ultimo, perché non ne siamo più capaci", spiega Rampini. Dunque, l'editorialista suggerisce la sua strategia, ben più marcata ed offensiva. "È ora che si affacci sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) L'allarme rosso lo suona, la firma del Corriere della Sera che al centesimo giorno di guerra fa il punto a Tagadà, il programma del pomeriggio di La7 condotto da Tiziana Panella. Al centro del dibattito la crisi economica, l'inflazione, i prezzi che schizzano alle stelle, con il blocco del grano che potrebbe causare carestie a livello globale, E secondo, il progetto di Vladimir Putin, in sintonia con la Cina di Xi Jinping, è proprio questo. "Un attacco all'Occidente. Bisogna averlo chiaro, così come bisogna capire che Putin e Xi Jinping sono convinti che noi non ci difenderemo fino all'ultimo,non ne siamo più capaci",. Dunque, l'editorialista suggerisce la sua strategia, ben più marcata ed offensiva. "È ora che si affacci sul ...

