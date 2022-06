Un nuovo grande asteroide sta per raggiungere la Terra: non sarà pericoloso ma spettacolare (Di sabato 4 giugno 2022) Un nuovo grande asteroide passerà “vicino” alla Terra nei prossimi giorni. Come fatto sapere dagli addetti ai lavori, il masso “sfiorerà” il nostro Pianeta, catalizzando così l’attenzione delle principali agenzie spaziali, a cominciare dalla Nasa, l’agenzia degli Stati Uniti, che assieme all’Esa ha dato vita alla missione Dart, acronimo che sta per Double Asteroid Redirection Test, per intercettare un potenziale asteroide pericoloso per la Terra, deviando la sua traiettoria. asteroide, 4/6/2022 – Computermagazine.itGli strumenti di monitoraggio degli asteroidi sono sempre più avanzati dal punto di vista tecnologico, di conseguenza aumentano gli avvistamenti, e dopo la segnalazione dell’asteroide grande quanto quattro ... Leggi su computermagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Unpasserà “vicino” allanei prossimi giorni. Come fatto sapere dagli addetti ai lavori, il masso “sfiorerà” il nostro Pianeta, catalizzando così l’attenzione delle principali agenzie spaziali, a cominciare dalla Nasa, l’agenzia degli Stati Uniti, che assieme all’Esa ha dato vita alla missione Dart, acronimo che sta per Double Asteroid Redirection Test, per intercettare un potenzialeper la, deviando la sua traiettoria., 4/6/2022 – Computermagazine.itGli strumenti di monitoraggio degli asteroidi sono sempre più avanzati dal punto di vista tecnologico, di conseguenza aumentano gli avvistamenti, e dopo la segnalazione dell’quanto quattro ...

