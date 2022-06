Umbria, da “Allerona” a “Alè Roma”: 40enne pagherà 41 euro di multa per la modifica al nome del paese fatta con del nastro adesivo (Di sabato 4 giugno 2022) È bastato togliere una consonante, cambiarne un’altra e aggiungere un accento. Un uomo di 40 anni ha così trasformato “Allerona“, comune nella provincia di Terni, in “Alè Roma“, slogan di supporto alla squadra che il 25 maggio scorso ha vinto la Conference League. La correzione fatta con del nastro adesivo sul cartello posto all’inizio del paese costerà al tifoso 41 euro di sanzione amministrativa, oltre alle spese per far tornare il segnale stradale come era. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) È bastato togliere una consonante, cambiarne un’altra e aggiungere un accento. Un uomo di 40 anni ha così trasformato ““, comune nella provincia di Terni, in “Alè“, slogan di supporto alla squadra che il 25 maggio scorso ha vinto la Conference League. La correzionecon delsul cartello posto all’inizio delcosterà al tifoso 41di sanzione amministrativa, oltre alle spese per far tornare il segnale stradale come era. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

