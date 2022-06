Ultime Notizie – Ucraina: “Nuovi colloqui dopo nostra posizione rafforzata sul campo” (Di sabato 4 giugno 2022) L’Ucraina vuole rafforzare le sue posizioni sul campo, con l’aiuto di nuove forniture di armi dall’Occidente, prima della ripresa dei colloqui con la Russia. Lo ha affermato il negoziatore ucraino, David Arakhamia, secondo quanto riporta il Guardian, passati più di 100 giorni dall’invasione russa dell’Ucraina. “Le nostre forze armate sono pronte a usare” le nuove armi e “poi penso – ha detto – potremo iniziare un nuovo round di colloqui da una posizione rafforzata”. ONU – Quasi 14 milioni di ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro abitazioni a causa dell’invasione russa. Lo ha affermato la responsabile Onu della crisi in Ucraina Amina Avada. “Le famiglie e le comunità sono state distrutte e sradicate. In poco più di tre mesi, circa 14 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) L’vuole rafforzare le sue posizioni sul, con l’aiuto di nuove forniture di armi dall’Occidente, prima della ripresa deicon la Russia. Lo ha affermato il negoziatore ucraino, David Arakhamia, secondo quanto riporta il Guardian, passati più di 100 giorni dall’invasione russa dell’. “Le nostre forze armate sono pronte a usare” le nuove armi e “poi penso – ha detto – potremo iniziare un nuovo round dida una”. ONU – Quasi 14 milioni di ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro abitazioni a causa dell’invasione russa. Lo ha affermato la responsabile Onu della crisi inAmina Avada. “Le famiglie e le comunità sono state distrutte e sradicate. In poco più di tre mesi, circa 14 ...

