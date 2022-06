Ultime Notizie – Ucraina, Mosca: “Aperta campagna anti-Russia in Italia” (Di sabato 4 giugno 2022) Aumentano “i sentimenti russofobi” in Italia, sui media c’è “un’Aperta campagna antirussa”. Lo denuncia l’ambasciata di Mosca a Roma in un post su Facebook, pubblicando stralci del rapporto del ministero degli Esteri russo “sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all’estero”. “Il lancio da parte della Federazione Russa di un’operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l’Ucraina e proteggere la popolazione civile del Donbass ha avuto un impatto piuttosto forte sulla situazione dei cittadini russi e dei connazionali che vivono in Italia – si legge -. Il rifiuto e persino l’aggressione nei confronti dei rappresentanti della Russia e della diaspora di lingua russa provengono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Aumentano “i sentimenti russofobi” in, sui media c’è “un’russa”. Lo denuncia l’ambasciata dia Roma in un post su Facebook, pubblicando stralci del rapporto del ministero degli Esteri russo “sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all’estero”. “Il lancio da parte della Federazione Russa di un’operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l’e proteggere la popolazione civile del Donbass ha avuto un impatto piuttosto forte sulla situazione dei cittadini russi e dei connazionali che vivono in– si legge -. Il rifiuto e persino l’aggressione nei confronti dei rappresentdellae della diaspora di lingua russa provengono ...

