Ultime Notizie – Ucraina, Kiev verso sanzioni per 12mila russi: c'è anche Kirill (Di sabato 4 giugno 2022) "Il regime russo, che ha causato tanta miseria agli ucraini, deve assumersi la più stretta responsabilità" L'Ucraina prepara un elenco di sanzioni per la russia. nel mirino oltre 12mila russi, fra cui il patriarca Kirill. Il ministero degli Affari esteri ucraino ha dichiarato la propria intenzione di chiedere sanzioni contro il capo della Chiesa ortodossa russa e altri russi che minano la sicurezza nazionale tra oligarchi, funzionari, propagandisti e criminali di guerra russi, ha detto a Radio Svoboda il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleh Nikolenko. "Stiamo lavorando alla preparazione di sanzioni personali per tutti coloro che contribuiscono o sono coinvolti nell'aggressione della ...

