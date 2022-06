Ultime Notizie – Ucraina, continuano combattimenti a Severodonetsk (Di sabato 4 giugno 2022) continuano i combattimenti a Severodonetsk, in Ucraina. “Gli sforzi principali sono concentrati nelle aree di Severodonetsk e Bakhmut” e “con il supporto dell’artiglieria” i russi “stanno prendendo d’assalto la città di Severodonetsk” e hanno “rafforzato” le truppe. Lo riferiscono i militari ucraini”. Secondo l’aggiornamento diffuso su Facebook dallo Stato Maggiore delle Forze Armate, le forze russe “hanno lanciato un’offensiva in direzione della località di Ustynivka, ma non hanno avuto successo”. Ieri il governatore della regione di Luhansk, Sergei Haidai, ha comunicato che le forze armate ucraine hanno ripreso circa il 20% del territorio perso a Severodonetsk. “Nella direzione di Bakhmut, con il supporto dell’artiglieria, il nemico ha cercato senza successo di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022), in. “Gli sforzi principali sono concentrati nelle aree die Bakhmut” e “con il supporto dell’artiglieria” i russi “stanno prendendo d’assalto la città di” e hanno “rafforzato” le truppe. Lo riferiscono i militari ucraini”. Secondo l’aggiornamento diffuso su Facebook dallo Stato Maggiore delle Forze Armate, le forze russe “hanno lanciato un’offensiva in direzione della località di Ustynivka, ma non hanno avuto successo”. Ieri il governatore della regione di Luhansk, Sergei Haidai, ha comunicato che le forze armate ucraine hanno ripreso circa il 20% del territorio perso a. “Nella direzione di Bakhmut, con il supporto dell’artiglieria, il nemico ha cercato senza successo di ...

