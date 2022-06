Ultime Notizie – Roma, in bilico su parapetto Ponte Marconi: “Stavo solo facendo video TikTok” (Di sabato 4 giugno 2022) “Stavo solo facendo un video su TikTok per avere più follower”. Si è giustificato così un giovane ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che lo hanno invitato a scendere dal parapetto di Ponte Marconi dove camminava riprendendosi con il cellulare. A segnalare ai militari la presenza del ragazzo che camminava in bilico sul Ponte mentre registrava un video erano stati numerosi passanti allarmati. Il giovane è stato poi identificato dai militari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) “unsuper avere più follower”. Si è giustificato così un giovane ai carabinieri del Nucleo Radiomobile diche lo hanno invitato a scendere daldidove camminava riprendendosi con il cellulare. A segnalare ai militari la presenza del ragazzo che camminava insulmentre registrava unerano stati numerosi passanti allarmati. Il giovane è stato poi identificato dai militari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

