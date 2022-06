Ultime Notizie Roma del 04-06-2022 ore 10:10 (Di sabato 4 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale la Russia sta finendo di seminare i porti di Berlino che Mario po’ sul mar d’azov ed è pronto a Forlì per sbloccare l’export di grano dall’ucraina lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervista la televisione pubblicarlo su 24 e a proposito di guerra non si arresta l’offensiva delle forze militari russe in Ucraina anche se Molte zone avanza una fatica e spesso sono costretti a retrocedere con il caso di lievi Dones dove le forze ucraine hanno riconquistato circa il 20% del territorio l’ho detto alla televisione Ucraina il governatore del lugansk sergej dai spiegando che prima i russi controllavano circa il 70% della città di quello che dai le forze russe sono riuscita ad avanzare per diverse ore per poi essere respinte dicendoti poi fiducioso che appena arriveranno le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale la Russia sta finendo di seminare i porti di Berlino che Mario po’ sul mar d’azov ed è pronto a Forlì per sbloccare l’export di grano dall’ucraina lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervista la televisione pubblicarlo su 24 e a proposito di guerra non si arresta l’offensiva delle forze militari russe in Ucraina anche se Molte zone avanza una fatica e spesso sono costretti a retrocedere con il caso di lievi Dones dove le forze ucraine hanno riconquistato circa il 20% del territorio l’ho detto alla televisione Ucraina il governatore del lugansk sergej dai spiegando che prima i russi controllavano circa il 70% della città di quello che dai le forze russe sono riuscita ad avanzare per diverse ore per poi essere respinte dicendoti poi fiducioso che appena arriveranno le ...

