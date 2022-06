Ultime Notizie Roma del 04-06-2022 ore 07:10 (Di sabato 4 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale sabato 4 giugno Buongiorno da Francesco via Ale in studio dirigente americani si sono incontrati regolarmente nelle Ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della guerra in Ucraina attraverso un accordo di negoziato tra i temi in discussione il piano in quattro punti proposto dall’Italia al mese scorso lo riferisce la CNN citando varie fonti e conoscenza dei colloqui Chi è che non è coinvolta direttamente nonostante l’impegno non decidere nulla sul Ucraina senza l’Ucraina Mosca non si ferma e anzi dice che ora non ha senso discutere di incontro tra i presidenti russi ucraino intanto s 1 NG investigativa russa generale vodnikov dal comando delle operazioni un allarme a Mario Poli il sindaco parla di catastrofe Umanitaria stimati 20 mila morti ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 giugno 2022)dailynews radiogiornale sabato 4 giugno Buongiorno da Francesco via Ale in studio dirigente americani si sono incontrati regolarmente nellesettimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della guerra in Ucraina attraverso un accordo di negoziato tra i temi in discussione il piano in quattro punti proposto dall’Italia al mese scorso lo riferisce la CNN citando varie fonti e conoscenza dei colloqui Chi è che non è coinvolta direttamente nonostante l’impegno non decidere nulla sul Ucraina senza l’Ucraina Mosca non si ferma e anzi dice che ora non ha senso discutere di incontro tra i presidenti russi ucraino intanto s 1 NG investigativa russa generale vodnikov dal comando delle operazioni un allarme a Mario Poli il sindaco parla di catastrofe Umanitaria stimati 20 mila morti ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici… - klaus1973_2014 : Flavio Tosi, le ultime notizie - Argomenti del Sole 24 Ore @sole24ore - ilFattoMolfetta : COMUNALI, MICHELE EMILIANO A MOLFETTA PER LILLINO DRAGO -