Ultime Notizie – Nell’area archeologica Halaesa Arconidea spettacolo con 29 danzatori

L'area archeologica di Halaesa Arconidea è stata teatro di un grande spettacolo che ha avuto come protagonisti 29 giovanissimi danzatori del liceo Regina Margherita – indirizzo coreutico – di Palermo. Si è svolta ieri al tramonto, infatti, la trasposizione teatrale di uno spettacolo tratto da "Delfina", una favola senza tempo di Solveig Cogliani, ispirata alla mitologia e calibrata su temi di attualità quali il rispetto dell'ambiente, la convivenza, la pace. Attraverso la narrazione gli spettatori hanno potuto attraversare la storia dei Fenici in Sicilia; Delfina, infatti, si offre come personaggio- ponte culturale tra i paesi del mediterraneo e quella narrata è una storia di amore, di esuli e libertà che va oltre le sbarre dei pregiudizi. Numerosi i giovani presenti tra il pubblico ...

