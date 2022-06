Ultime Notizie – Nations League, Italia-Germania 1-1 – Adnkronos.com (Di sabato 4 giugno 2022) Italia e Germania pareggiano 1-1 a Bologna nel match valido per la prima giornata del Gruppo 3 della Nations League 2022-2023. Azzurri in vantaggio al 70? con Pellegrini, pareggio tedesco al 72? con Kimmich. Nell’altra gara del girone, sorprendente successo dell’Ungheria che batte l’Inghilterra 1-0. I magiari affronteranno l’Italia martedì 7 giugno a Cesena. LA PARTITA – L’Italia, reduce dal pesante k.o. incassato contro l’Argentina, si presenta con una Nazionale rinnovata. Mancini conferma Donnarumma tra i pali, gli altri 10 titolari sono tutti diversi rispetti a quelli schierati a Wembley. L’avvio è caratterizzato dall’aggressività della Germania, che colleziona un paio di corner. Gli azzurri si fanno vivi per la prima volta al 10? con Scamacca, che non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022)pareggiano 1-1 a Bologna nel match valido per la prima giornata del Gruppo 3 della2022-2023. Azzurri in vantaggio al 70? con Pellegrini, pareggio tedesco al 72? con Kimmich. Nell’altra gara del girone, sorprendente successo dell’Ungheria che batte l’Inghilterra 1-0. I magiari affronteranno l’martedì 7 giugno a Cesena. LA PARTITA – L’, reduce dal pesante k.o. incassato contro l’Argentina, si presenta con una Nazionale rinnovata. Mancini conferma Donnarumma tra i pali, gli altri 10 titolari sono tutti diversi rispetti a quelli schierati a Wembley. L’avvio è caratterizzato dall’aggressività della, che colleziona un paio di corner. Gli azzurri si fanno vivi per la prima volta al 10? con Scamacca, che non ...

