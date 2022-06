Ultime Notizie – Mariah Carey, accusa di violazione copyright per ‘All I Want…’ (Di sabato 4 giugno 2022) Mariah Carey è stata citata in giudizio con l’accusa di violazione del copyright per la suo mega hit natalizia del 1994, ‘All I Want for Christmas is You’. Ad accusarla è il cantautore Andy Stone, il quale sostiene di aver co-scritto una canzone con lo stesso nome cinque anni prima. Nonostante condividano un titolo, le due canzoni appaiono musicalmente diverse, ma il signor Stone afferma che la signora Carey ha causato confusione intitolando il suo pezzo allo stesso modo, senza chiedere il permesso. Mariah Carey non ha ancora risposto alle accuse. Vero must in ogni playlist di Natale, la sua ‘All I Want for Christmas is You’ è uno dei brani natalizi più conosciuti di tutti i tempi. Da quando è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022)è stata citata in giudizio con l’didelper la suo mega hit natalizia del 1994,I Want for Christmas is You’. Adrla è il cantautore Andy Stone, il quale sostiene di aver co-scritto una canzone con lo stesso nome cinque anni prima. Nonostante condividano un titolo, le due canzoni appaiono musicalmente diverse, ma il signor Stone afferma che la signoraha causato confusione intitolando il suo pezzo allo stesso modo, senza chiedere il permesso.non ha ancora risposto alle accuse. Vero must in ogni playlist di Natale, la suaI Want for Christmas is You’ è uno dei brani natalizi più conosciuti di tutti i tempi. Da quando è ...

