Ultime Notizie – Lotteria degli scontrini, 5 milioni di euro a Novara (Di sabato 4 giugno 2022) Lotteria degli scontrini, cinque milioni di euro per l’acquirente a Novara. Il premio dell’estrazione annuale, riporta Agipronews, con un uno scontrino emesso il 15/10/2021 da 104,57 euro. Un milione di euro è stato assegnato, invece, all’esercente. I PREMI – La Lotteria degli scontrini, una Lotteria gratuita collegata al programma Italia Cashless, è stata avviata a marzo dello scorso anno, con l’obiettivo di incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici per una maggiore modernizzazione del Paese e per favorire lo sviluppo di un sistema digitale. Come ricorda Agipronews, sono previste estrazioni settimanali con 15 premi da 25mila euro per gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022), cinquediper l’acquirente a. Il premio dell’estrazione annuale, riporta Agipronews, con un uno scontrino emesso il 15/10/2021 da 104,57. Un milione diè stato assegnato, invece, all’esercente. I PREMI – La, unagratuita collegata al programma Italia Cashless, è stata avviata a marzo dello scorso anno, con l’obiettivo di incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici per una maggiore modernizzazione del Paese e per favorire lo sviluppo di un sistema digitale. Come ricorda Agipronews, sono previste estrazioni settimanali con 15 premi da 25milaper gli ...

Advertising

sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - salvalasilvia : RT @lapiantagrane: Ultime notizie: Cecilia from Svalbard - che è svedese - ha confermato su tiktok che da piccola aspettava in camera mentr… - junews24com : Barzagli consiglia Dybala: «Secondo me dovrebbe fare questo per ritrovarsi» - -