Ultime Notizie – Guterres: “Fermare subito violenze in Ucraina”. Crisi grano, le condizioni di Putin (Di sabato 4 giugno 2022) Nuovo appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per la fine delle violenze a 100 giorni dall’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina. “Rinnovo il mio appello per la cessazione immediata delle violenze, per l’accesso umanitario senza restrizioni a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l’evacuazione in sicurezza dalle aree di combattimento dei civili lì intrappolati e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in linea con le norme internazionali”, ha affermato in una dichiarazione diffusa nelle Ultime ore. “Il conflitto ha già fatto migliaia di vittime, provocato una distruzione incalcolabile, milioni di sfollati, violazioni inaccettabili dei diritti umani e sta infiammando una Crisi globale che ha tre dimensioni, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Nuovo appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, per la fine dellea 100 giorni dall’inizio dell’invasione della Russia in. “Rinnovo il mio appello per la cessazione immediata delle, per l’accesso umanitario senza restrizioni a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l’evacuazione in sicurezza dalle aree di combattimento dei civili lì intrappolati e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in linea con le norme internazionali”, ha affermato in una dichiarazione diffusa nelleore. “Il conflitto ha già fatto migliaia di vittime, provocato una distruzione incalcolabile, milioni di sfollati, violazioni inaccettabili dei diritti umani e sta infiammando unaglobale che ha tre dimensioni, ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici… - klaus1973_2014 : Flavio Tosi, le ultime notizie - Argomenti del Sole 24 Ore @sole24ore - ilFattoMolfetta : COMUNALI, MICHELE EMILIANO A MOLFETTA PER LILLINO DRAGO -