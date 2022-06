Ultime Notizie – Etna Comics, Kasia Smutniak per il Premio D’Arrigo (Di sabato 4 giugno 2022) Emozioni, sorrisi e alcuni brani interpretati dal celebre cantautore Mario Biondi hanno chiuso la terza giornata di Etna Comics. Sul palco della kermesse è andata in scena l’ottava edizione del Premio Angelo D’Arrigo “Ad ali spiegate”, assegnato a chi si è distinto per il contributo reso alla società attraverso l’eccellenza nel proprio campo professionale, con un trasparente esempio di civiltà e umanità. «Senza clamori e lontano dalla ribalta mediatica, non si è accontentata dei successi raggiunti e ha costruito una scuola in Nepal». Per questo motivo Kasia Smutniak ha ricevuto dalla fondazione presieduta da Laura Mancuso il prestigioso riconoscimento, che quest’anno si è svolto per la prima volta all’interno della manifestazione. Accolta in fiera dal direttore Antonio Mannino, la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Emozioni, sorrisi e alcuni brani interpretati dal celebre cantautore Mario Biondi hanno chiuso la terza giornata di. Sul palco della kermesse è andata in scena l’ottava edizione delAngelo“Ad ali spiegate”, assegnato a chi si è distinto per il contributo reso alla società attraverso l’eccellenza nel proprio campo professionale, con un trasparente esempio di civiltà e umanità. «Senza clamori e lontano dalla ribalta mediatica, non si è accontentata dei successi raggiunti e ha costruito una scuola in Nepal». Per questo motivoha ricevuto dalla fondazione presieduta da Laura Mancuso il prestigioso riconoscimento, che quest’anno si è svolto per la prima volta all’interno della manifestazione. Accolta in fiera dal direttore Antonio Mannino, la ...

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici… - TuttoASRoma : Mkhitaryan ha detto no: giocherà nell’Inter - TuttoASRoma : Friedkin, borsa e stadio sono le priorità -