Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 22 527 contagi e 47 morti | bollettino 4 giugno

Sono 22.527 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 47 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 188.996 tamponi con un tasso di positività al 12%. In calo i ricoverati, 202 in meno da ieri per un totale di 4.442, e le terapie intensive occupate, sette in meno da ieri pari in tutto a 218. In totale i casi salgono a 17.490.451, mentre le vittime dall'inizio della pandemia sono 166.922. In totale i dimessi e guariti sono stati 16.681.659. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 2.817 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 ...

Omicron Ba5, il Covid rialza la testa in Germania e Portogallo: cosa succede Nelle ultime ore stanno girando diverse notizie sull'impennata dei contagi nel paese lusitano. I numeri parlano di un picco di casi che due giorni fa ha superato le 30mila infezioni nelle 24 ore, ... Covid: casi di nuovo in aumento e una vittima in Sardegna Contagi covid di nuovo in aumento in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 890 casi confermati di positività (+ 426), di cui 781 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.157 tamponi per un tasso ... Covid: 22.527 positivi, 47 le vittime Sono 22.527 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.429. Le vittime sono invece 47, 7 in più rispetto a ieri. Sono stati ...