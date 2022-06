Ucraina, ultime notizie: incontri tra Usa, Ue e Uk per una tregua. Bombe su Lugansk (Di sabato 4 giugno 2022) Da settimane andrebbero avanti vertici tra Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito alla ricerca di una mediazione. Intanto c’è un avvicendamento alla guida delle operazioni militari: il comando passa al generale Zhidko. Volontario francese morto, due reporter di Reuters feriti Leggi su ilsole24ore (Di sabato 4 giugno 2022) Da settimane andrebbero avanti vertici tra Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito alla ricerca di una mediazione. Intanto c’è un avvicendamento alla guida delle operazioni militari: il comando passa al generale Zhidko. Volontario francese morto, due reporter di Reuters feriti

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici… - FraLauricella : Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discut… - DomaniGiornale : Due funzionari statunitensi hanno detto alla Cnn che gli Stati Uniti in realtà non supportano la proposta italiana… - antonio_randino : RT @paoloigna1: Le ultime novità #Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. Attesa per sblocco porti del grano. Nato: 'Se colloqui non rip… - DrRosah : RT @paoloigna1: Le ultime novità #Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. Attesa per sblocco porti del grano. Nato: 'Se colloqui non rip… -