Advertising

NghiAmNullu : RT @globalistIT: - Moixus1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Globalist.it

Secondo le fonti, le richieste includevano il mantenimento di 'impegni commerciali' precedenti all'invasione dell'del 24 febbraio e il sostegno finanziario e tecnologico ora sanzionato dagli ...... e se non siquesta narrazione non solo non si può contrastare la politica sostenuta dal ... e la guerra d'poi, sono entrambe tappe che hanno proprio questo scopo. Infatti la crisi ... Ucraina, si scardina l’asse Cina-Russia, Pechino non vuole violare le sanzioni E' quanto sostiene il Washington Post in un articolo in cui cita sotto anonimato funzionari cinesi e statunitensi ...Mosca non chiude al dialogo. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, intervistato da Al Jazeera, ha prospettato la ripresa dei negoziati: «Il nostro Paese non ...