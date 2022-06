Ucraina: Salvini rinuncia al viaggio in Russia, ma avverte: «La guerra porterà la benzina a 3 euro» (Di sabato 4 giugno 2022) Vinto, ma non domo. Matteo Salvini ufficializza la rinuncia all’annunciato viaggio in terra russa attraverso un’intervista al Messaggero Veneto, ma lo fa assestando altri (metaforici) ceffoni al ministro Luigi Di Maio. «Mosca ha cestinato il suo piano di pace dopo dieci minuti, e la Russia preferisce parlare con Parigi e Berlino anziché con Roma», ha detto il leader leghista. Per poi aggiungere: «Con lo spread ai massimi dal 2018, con la benzina ben sopra i 2 euro al litro, bollette di luce e gas alle stelle, inflazione al 7 per cento e rischio chiusura di molte fabbriche, fare di tutto per fermare la guerra e tornare alla pace per l’Italia è questione di vita o di morte». L’annuncio di Salvini sul Messaggero Veneto Ciò nonostante, ha dovuto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) Vinto, ma non domo. Matteoufficializza laall’annunciatoin terra russa attraverso un’intervista al Messaggero Veneto, ma lo fa assestando altri (metaforici) ceffoni al ministro Luigi Di Maio. «Mosca ha cestinato il suo piano di pace dopo dieci minuti, e lapreferisce parlare con Parigi e Berlino anziché con Roma», ha detto il leader leghista. Per poi aggiungere: «Con lo spread ai massimi dal 2018, con laben sopra i 2al litro, bollette di luce e gas alle stelle, inflazione al 7 per cento e rischio chiusura di molte fabbriche, fare di tutto per fermare lae tornare alla pace per l’Italia è questione di vita o di morte». L’annuncio disul Messaggero Veneto Ciò nonostante, ha dovuto ...

Advertising

ilpost : Matteo Salvini ha rinunciato al viaggio in Russia - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - AlexBazzaro : #DiMaio che nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina dava dell’animale al leader del Paese con cui doveva… - EmilioMoravec : RT @ilruttosovrano: Dopo l'invasione dell'Ucraina, il primo di marzo Salvini era a cena con l'ambasciatore russo Razov, il tempo di digerir… - SoniaLaVera : RT @Lega_gruppoID: Ucraina, @Rinaldi_euro (Lega), Pd vuole dibattito in aula per parlare di #Salvini? Assurdo -