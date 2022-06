**Ucraina: Salvini, 'critiche Letta? la mia risposta è zero, io continuo a lavorare'** (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Le critiche di Letta? La mia risposta è zero. Io continuo lavorare. Chi sono gli unici che non sbagliano? Quelli che non fanno una mazza dalla mattina alla sera". Così Matteo Salvini a Tieno di Azzano Decimo. Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Ledi? La mia. Io. Chi sono gli unici che non sbagliano? Quelli che non fanno una mazza dalla mattina alla sera". Così Matteoa Tieno di Azzano Decimo.

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - ilpost : Matteo Salvini ha rinunciato al viaggio in Russia - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - Erica43581765 : PD, DRAGHI, NATO E USA = TASSE, POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… - LRoithamer : RT @MatteoPugliese: Rassicuriamo coloro che in Italia si oppongono all’invio di altre armi all’#Ucraina come Conte e Salvini: il contributo… -