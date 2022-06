Ucraina, Putin: “Armi Usa? Le schiacciamo come noci” (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Le Armi americane all’Ucraina? “Stiamo schiacciando come noci i loro sistemi di difesa aerea”. Sono le parole del presidente russo Vladimir Putin in un’anticipazione di un’intervista a Rossiya-1, che sarà trasmessa domani integralmente. “Ne abbiamo distrutte decine” ha aggiunto Putin. KIEV E LE Armi Usa – I colloqui con la Russia potranno continuare solo dopo che nuove Armi saranno arrivate a Kiev e la posizione dell’Ucraina si sarà “rafforzata”. Sono le ‘condizioni’ poste da David Arakhamia, componente del team negoziale ucraino: “Al momento non vedo ragioni per avviare altri negoziati, fino a quando non ci sarà realmente qualche grande cambiamento al fronte”. “I negoziati devono continuare – ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Leamericane all’? “Stiamo schiacciandoi loro sistemi di difesa aerea”. Sono le parole del presidente russo Vladimirin un’anticipazione di un’intervista a Rossiya-1, che sarà trasmessa domani integralmente. “Ne abbiamo distrutte decine” ha aggiunto. KIEV E LE– I colloqui con la Russia potranno continuare solo dopo che nuovesaranno arrivate a Kiev e la posizione dell’si sarà “rafforzata”. Sono le ‘condizioni’ poste da David Arakhamia, componente del team negoziale ucraino: “Al momento non vedo ragioni per avviare altri negoziati, fino a quando non ci sarà realmente qualche grande cambiamento al fronte”. “I negoziati devono continuare – ha ...

