Ucraina | non solo armi e farmaci | servono lavastoviglie Così aiutiamo Zero Waste Leopoli

"Con la bella stagione si è tornati a fare i picnic. Per fare un picnic in modo sostenibile vi suggeriamo tra le altre cose di raccogliere i rifiuti organici e di seppellirli sottoterra". Curioso suggerimento. Ancora più curioso se proviene dal sito web e dalla pagina Facebook di una associazione ambientalista Ucraina, Zero Waste Lviv (Leopoli). Un tocco di poesia, di normalità, di leggerezza, minimalismo ambientalista: nonostante la guerra. Ma è giusto dire "nonostante"? La guerra è fatta anche di spazi e momenti di vita normale. Soprattutto per la resistenza a una invasione, è necessario e indispensabile che la vita civile sia la più piena possibile. Che una associazione ambientalista di Lviv, nel mese di maggio di questo 2020, si occupi dei picnic sostenibili, è tutt'altro che una forma di evasione e di diserzione.

