Ucraina | Mosca | “Aperta campagna anti-Russia in Italia”

(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Aumentano “i sentimenti russofobi” in, sui media c’è “un’russa”. Lo denuncia l’ambasciata dia Roma in un post su Facebook, pubblicando stralci del rapporto del ministero degli Esteri russo “sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all’estero”. “Il lancio da parte della Federazione Russa di un’operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l’e proteggere la popolazione civile del Donbass ha avuto un impatto piuttosto forte sulla situazione dei cittadini russi e dei connazionali che vivono in– si legge -. Il rifiuto e persino l’aggressione nei confronti dei rappresentdellae della diaspora di lingua russa provengono ...

Advertising

riotta : Le conseguenze dell'invasione russa #Ucraina dureranno per anni, cambiando Mosca, l'Europa e il mondo. Anche in Ita… - Giorgiolaporta : 3mesi fa ci raccontavate di un imminente #default economico di #Mosca. #100giorni dopo la #Russia controlla il 20%… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca: 'Aperta campagna anti-russa dai media italiani'. Putin sulle nuove armi all'Ucraina: 'Le schiaccia… - dincordin : RT @Gianl1974: la NATO ha detto a Mosca direttamente e bruscamente che l'espansione dell'alleanza e la possibile partecipazione dell'Ucrain… - dr4leaker : RT @MediasetTgcom24: Nato, da domenica esercitazioni nel Baltico con 16 Paesi #ucraina #mosca #kiev #russia #putin -

RaiNews

Lo denuncia l'ambasciata dia Roma in un post su Facebook, pubblicando stralci del rapporto ...Federazione Russa di un'operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l'e ...... le condizioni di Putin: "Dai miei porti o dalla Bielorussia" Russia, anche l'ex premier Kasjanov ha lasciato il Paese, telefonata Washington -. Il Pentagono: "Subito tregua" ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 101 - Lavrov: l'Occidente non vuole che Kiev prosegua negoziati con Mosca - Lavrov: l'Occidente non vuole che Kiev prosegua negoziati con Mosca Il conduttore domenica sera farà dalla piazza Rossa la puntata di «Non è l’Arena» su La 7. In diretta la portavoce del ministro russo Lavrov e il conduttore televisivo Vladimir Solovyev ...(Adnkronos) – Aumentano “i sentimenti russofobi” in Italia, sui media c’è “un’aperta campagna antirussa”. Lo denuncia l’ambasciata di Mosca a Roma in un post su Facebook, pubblicando stralci del rappo ...