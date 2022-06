Ucraina, Letta: spero governo regga ma consapevoli rischi su mozione M5s (Di sabato 4 giugno 2022) "Mi auguro ardentemente - di fronte alle risoluzioni che M5S potrebbe presentare in Parlamento sull'Ucraina il 21 giugno - che la maggioranza regga, mi auguro ardentemente che non ci siano motivi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) "Mi auguro ardentemente - di fronte alle risoluzioni che M5S potrebbe presentare in Parlamento sull'il 21 giugno - che la maggioranza, mi auguro ardentemente che non ci siano motivi ...

Advertising

petergomezblog : Letta: “Meglio una pace non del tutto giusta che la guerra. Solo l’Europa unita può convincere Putin a fermarsi, fa… - fattoquotidiano : Enrico Letta marca un altro distacco dalle posizioni filoatlantiche: 'Solo l'Europa unita può fermare Putin' [LEGGI… - matteosalvinimi : Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parl… - CausiLuigi : RT @carovana12: È ufficiale: il 21 Giugno al Senato, Draghi presente, il M5s presenterà una mozione contro invio armi in Ucraina. Se la Leg… - TV7Benevento : Ucraina: Letta, 'Salvini perso bussola da inizio, Putin sua stella polare per anni' - -