Ucraina, Letta: “Spero che il governo regga ma consapevoli dei rischi su mozione M5s” (Di sabato 4 giugno 2022) PESCARA – “Di fronte alle risoluzioni che il M5S potrebbe presentare in Parlamento sull’Ucraina il 21 giugno, mi auguro ardentemente che la maggioranza regga, mi auguro ardentemente che non ci siano motivi perché il governo caschi nelle prossime due settimane. Credo sarebbe una cosa negativa per l’Italia per tutto il lavoro che si sta facendo sul Pnrr”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta (foto), in un tour elettorale in Abruzzo aggiungendo che “certo, se cascasse il governo, sarebbe una brutta notizia. Affronteremo questo passaggio consapevoli di questo rischio”. In ogni caso, ha aggiunto Letta, “siamo disponibili ad affrontare in Parlamento e nella maggioranza la questione, da affrontare con la linearità all’interno della linearità ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 giugno 2022) PESCARA – “Di fronte alle risoluzioni che il M5S potrebbe presentare in Parlamento sull’il 21 giugno, mi auguro ardentemente che la maggioranza, mi auguro ardentemente che non ci siano motivi perché ilcaschi nelle prossime due settimane. Credo sarebbe una cosa negativa per l’Italia per tutto il lavoro che si sta facendo sul Pnrr”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico(foto), in un tour elettorale in Abruzzo aggiungendo che “certo, se cascasse il, sarebbe una brutta notizia. Affronteremo questo passaggiodi questoo”. In ogni caso, ha aggiunto, “siamo disponibili ad affrontare in Parlamento e nella maggioranza la questione, da affrontare con la linearità all’interno della linearità ...

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - petergomezblog : Letta: “Meglio una pace non del tutto giusta che la guerra. Solo l’Europa unita può convincere Putin a fermarsi, fa… - fattoquotidiano : Enrico Letta marca un altro distacco dalle posizioni filoatlantiche: 'Solo l'Europa unita può fermare Putin' [LEGGI… - mirella_bertola : RT @DonbassItalia: “Non capivamo contro chi stessero sparando perché i russi non c’erano nella città”: una ragazza rimasta ferita a Mariupo… - davide3666 : RT @DonbassItalia: Donetsk ora Vergognatevi politici italiani Queste sono le armi che avete inviato ai nazisti ucraini per colpire la popol… -