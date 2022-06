Ucraina: le soluzioni offerte da Putin per esportare il grano (Di sabato 4 giugno 2022) La Russia è pronta ad offrire i porti di Mariupol e Berdyansk per sbloccare l’export del grano in Ucraina. Lo ha reso noto ieri Vladimir Putin, secondo Interfax. Mentre cresce la preoccupazione per le conseguenze che una crisi alimentare potrebbe avere sull’Africa, il presidente della Federazione russa ha prima minimizzato, poi ha lasciato intendere che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 4 giugno 2022) La Russia è pronta ad offrire i porti di Mariupol e Berdyansk per sbloccare l’export delin. Lo ha reso noto ieri Vladimir, secondo Interfax. Mentre cresce la preoccupazione per le conseguenze che una crisi alimentare potrebbe avere sull’Africa, il presidente della Federazione russa ha prima minimizzato, poi ha lasciato intendere che L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Civetta46262114 : RT @vanabeau: Putin non vuole la soluzione DIPLOMATICA. L'unica soluzione diplomatica che vuole Putin è che Ucraina diventi russa. Se propo… - binz61 : RT @vanabeau: Putin non vuole la soluzione DIPLOMATICA. L'unica soluzione diplomatica che vuole Putin è che Ucraina diventi russa. Se propo… - fallguyjames : RT @ambienteweb_: #Putin propone #soluzioni per garantire le #esportazioni di #grano dall'#Ucraina - ambienteweb_ : #Putin propone #soluzioni per garantire le #esportazioni di #grano dall'#Ucraina - alinatede : RT @vanabeau: Putin non vuole la soluzione DIPLOMATICA. L'unica soluzione diplomatica che vuole Putin è che Ucraina diventi russa. Se propo… -