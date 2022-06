Ucraina, l’appello del segretario dell’Onu Guterres: «Stop alle violenze» – Il live blog (Di sabato 4 giugno 2022) Nel 101esimo giorno di guerra in Ucraina lo stato maggiore di Kiev avverte che l’esercito russo si sta posizionando attorno all’area strategica di Sloviansk. Le truppe avevano già tentato in precedenza un attacco a nord della città, ma senza successo. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai, ha riferito che i bombardamenti russi alla città hanno ucciso tre persone, tra cui un bambino, nelle ultime 24 ore. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, intanto, ha rinnovato la richiesta di cessare le violenze in Ucraina e ha avvertito che il conflitto si sta infiammando in una crisi tridimensionale di cibo, energia e finanza. 9.30 – 3 morti nei bombardamenti a Lugansk Sono tre le vittime rimaste uccise nei bombardamenti russi nella città di Lugansk ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Nel 101esimo giorno di guerra inlo stato maggiore di Kiev avverte che l’esercito russo si sta posizionando attorno all’area strategica di Sloviansk. Le truppe avevano già tentato in precedenza un attacco a nord della città, ma senza successo. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai, ha riferito che i bombardamenti russi alla città hanno ucciso tre persone, tra cui un bambino, nelle ultime 24 ore. Ilgenerale delle Nazioni Unite Antonio, intanto, ha rinnovato la richiesta di cessare leine ha avvertito che il conflitto si sta infiammando in una crisi tridimensionale di cibo, energia e finanza. 9.30 – 3 morti nei bombardamenti a Lugansk Sono tre le vittime rimaste uccise nei bombardamenti russi nella città di Lugansk ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rinnovato l'appello 'per l'immediata cessazione… - Avvenire_Nei : #Ucraina L'appello di #papaFrancesco all'Udienza di oggi. Desta grande preoccupazione il blocco dell’esportazione d… - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rinnovato l'appello 'per l'immediata cessazione della… - BlowOfTheWind : RT @Ukraine_NowIt: Celine Dion sta con l’Ucraina ???? 'Sto facendo appello ai leader mondiali per aiutare tutti coloro che sono stati costr… - GuidoZerboni : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rinnovato l'appello 'per l'immediata cessazione della… -