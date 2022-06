Ucraina | Kiev verso sanzioni per 12mila russi | c' è anche Kirill

Advertising

Maumol : Chi si oppone all'invio di armi all'Ucraina vuole che a prevalere sia la Russia - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rinnovato l'appello 'per l'immediata cessazione… - MediasetTgcom24 : Putin: grano dalla Bielorussia se tolgono sanzioni a Minsk #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - Radio1Rai : #Ucraina Tra i drammi della guerra quello delle persone fatte sparire nel nulla. L'ONU ha individuato 180 casi di d… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rinnovato l'appello 'per l'immediata cessazione della… -

...Stato Anthony Blinken ha assicurato che l'Occidente non cerca di trascinare le ostilità in... Ma: lo ruba e lo rivendeLa nuova fornitura di armi statunitensi adimostra che Joe Biden vuole tenere impegnato Vladimir Putin inancora un po' ". Quindi la guerra politica statunitense alla Russia con mano ...Condividi questo articolo:Roma, 4 giu. (Adnkronos) – L’Ucraina prepara un elenco di sanzioni per la Russia. nel mirino oltre 12mila russi, fra cui il patriarca Kirill. Il ministero degli Affari esteri ...(Lapresse) Continua il lavoro diplomatico per porre fine alla guerra in Ucraina: nelle scorse settimane fitti incontri tra Usa, Gran Bretagna e ...