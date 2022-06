Ucraina | Kiev verso sanzioni per 12mila russi | c’è anche Kirill

Advertising

Maumol : Chi si oppone all'invio di armi all'Ucraina vuole che a prevalere sia la Russia - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rinnovato l'appello 'per l'immediata cessazione… - MediasetTgcom24 : Incontri Usa-Gb-Ue su tregua e analisi del piano di pace italiano #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - SLN_Magazine : Ucraina, Russia: 'Fornire armi a Kiev ne aumenterà la sofferenza'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Adnkronos : L'Ucraina prepara un elenco di sanzioni per la Russia: nel mirino oltre 12mila russi, fra cui il patriarca Kirill. -

"Stiamo lavorando alla preparazione di sanzioni personali per tutti coloro che contribuiscono o sono coinvolti nell'aggressione della Russia contro l'. Il regime russo, che ha causato tanta ...Secondo il bollettino dei militari ucraini sarebbero stati distrutti 1.376 tank Sarebbero 31.050 i soldati russi morti dal giorno dell'attacco della Russia all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo ...Roma, 4 giu. (Adnkronos) - L'Ucraina prepara un elenco di sanzioni per la Russia. nel mirino oltre 12mila russi, fra cui il patriarca Kirill. Il ministero degli Affari esteri ucraino ha dichiarato ...(Lapresse) Continua il lavoro diplomatico per porre fine alla guerra in Ucraina: nelle scorse settimane fitti incontri tra Usa, Gran Bretagna e ...